В Сочи из-за коронавируса ужесточили правила для туристов

С 30 октября по 7 ноября в Сочи ожидается 75-процентная загрузка средств размещения. Еще месяц назад она составляла 95 процентов. По итогам года местные власти прогнозируют до семи миллионов туристов.

- По нашим прогнозам, в эти нерабочие дни Сочи посетит достаточно большое количество гостей, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Ожидаем свыше ста тысяч туристов. Для нашего курорта нет никакого ажиотажа и новизны в том, что к нам приедет большое количество туристов. С учетом всех ограничений и санитарно-эпидемиологических мер для нас это такой же вызов, как и пик лета, к которому мы готовы.

Напомним, на Кубани режим действует уже на протяжении полутора лет и продлен до 1 декабря. Во всех объектах размещения сохраняются те же правила, что и летом. Заселение в местные отели и гостиницы возможно при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о вакцинации первым компонентом и отрицательного ПЦР-теста, либо гость предоставляет медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо отрицательный ПЦР-тест и дает добровольное согласие на вакцинацию в течение трех суток.

Но есть и нововведения для Сочи. В это время ужесточаются требования к ресторанам, кафе и другим объектам общественного питания. Они будут принимать гостей только при наличии QR-кода о вакцинации либо о перенесенном заболевании. Проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий приостанавливается. В Сочи будут открыты 35 объектов показа на открытом воздухе - парки, скверы и горные курорты. Кроме того, подготовлена и курортная фишка - 30 зимних пляжей.

- Эпидемиологическая обстановка в городе стабильная и находится под контролем, - считает глава главного кубанского курорта. - Уже прошли вакцинацию почти 200 тысяч жителей. Активно прививались и туристы в летний высокий сезон. Напомню, что у нас были пункты вакцинации в санаториях и крупных отелях курорта. Также наши объекты санаторно-курортной отрасли продолжают проводить постковидную реабилитацию. В настоящее время бесперебойно работают 29 пунктов вакцинации во всех районах Сочи.