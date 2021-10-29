На Кубани снова начнут контролировать соблюдение самоизоляции

В Краснодарском крае в ближайшие дни разработают механизм контроля за жителями и гостями региона, у которых подтвердился коронавирус, и они должны находиться на самоизоляции. По словам главы регионального Роспотребнадзора Марии Потемкиной, сейчас такого контроля на Кубани нет.

- По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 5 процентов. В прошлом году были мобильные отряды самоконтроля, казаки, которые контролировали контактных лиц. Предлагаю проводить такую же работу, - сказала Потемкина.

Параллельно с контролем за самоизолированными будет ужесточено и соблюдение масочного режима в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

- Прошу организовать работу с перевозчиками, объяснять пассажирам, что водитель вправе высадить их без маски. Строгие нормы необходимо соблюдать и на вокзалах. Кроме того, нужно пересмотреть наполнение автобусов, перевозящих пассажиров к самолетам - сейчас по нормам их заполняют на 75 процентов, снизить до 50 процентов, - поручил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

В Роспотребнадзоре Кубани уточнили, что за последнюю неделю среди заболевших намного больше женщин - 70 процентов от общего числа. В основном возраст заболевших от 30 до 65 лет. При этом, по статистике, чаще всего заражались люди при контактах на работе и в семье - 10 и 6 процентов соответственно.

С 30 октября по 7 ноября в регионе отменили проведение любых массовых мероприятий, а посещение большинства заведений общепита в регионе доступно только при наличии QR-кода с данными о вакцинации или перенесенном коронавирусе.