Новости

Ученые США: COVID-19 способен вызвать тяжелые нарушения слуха 16:37
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 16:36
Умер бывший начальник ВМА генерал Борис Гайдар 16:33
Эксперт: Нельзя предсказать, когда COVID-19 станет сезонным 16:19
Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов впервые с 17 сентября 16:07
В Москве увеличилась детская смертность от коронавируса 15:47
Шерпа России в G20 оценила шансы взаимного признания сертификатов вакцинации 15:42
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября 15:38
Собянин: Большинство предприятий Москвы соблюдает предписания властей 15:36
Вертолету Ми-26 ЦВО присвоили имя генерала Виталия Павлова 15:33
Минстрой разработал проект госпрограммы по развитию туризма в России 15:26
Путин оценил возможности экономических связей Москвы и Хельсинки 15:24
Полиция задержала телефонных мошенников, похитивших 160 млн рублей 15:21
Россиянки выиграли медальный зачет на ЧМ по художественной гимнастике 15:18
В Беларуси планируют объединить школьные экзамены с ЦТ 15:14
На Кубани снова начнут контролировать соблюдение самоизоляции 15:08
Северный флот передал для больниц Костромской области 2 тонны кислорода 15:05
Тысячи жителей Хакасии получат выплаты за прививку от COVID-19 15:02
В СК прокомментировали приговор по первому делу "Зимней вишни" 15:00
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
"Росгосстрах" вернет матери погибшего ребенка взысканные 400 тысяч рублей 14:55
Kia обновила еще одну модель для российского рынка 14:42
Нижегородским ресторанам разрешили работать навынос 14:38
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ 14:36
Лукашенко дал поручение активно развивать производство электробусов 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 15:08
Рубрика: Общество

На Кубани снова начнут контролировать соблюдение самоизоляции

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодарском крае в ближайшие дни разработают механизм контроля за жителями и гостями региона, у которых подтвердился коронавирус, и они должны находиться на самоизоляции. По словам главы регионального Роспотребнадзора Марии Потемкиной, сейчас такого контроля на Кубани нет.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани ужесточат наказание за подделку сертификатов о вакцинации

- По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 5 процентов. В прошлом году были мобильные отряды самоконтроля, казаки, которые контролировали контактных лиц. Предлагаю проводить такую же работу, - сказала Потемкина.

Параллельно с контролем за самоизолированными будет ужесточено и соблюдение масочного режима в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

- Прошу организовать работу с перевозчиками, объяснять пассажирам, что водитель вправе высадить их без маски. Строгие нормы необходимо соблюдать и на вокзалах. Кроме того, нужно пересмотреть наполнение автобусов, перевозящих пассажиров к самолетам - сейчас по нормам их заполняют на 75 процентов, снизить до 50 процентов, - поручил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

В Роспотребнадзоре Кубани уточнили, что за последнюю неделю среди заболевших намного больше женщин - 70 процентов от общего числа. В основном возраст заболевших от 30 до 65 лет. При этом, по статистике, чаще всего заражались люди при контактах на работе и в семье - 10 и 6 процентов соответственно.

С 30 октября по 7 ноября в регионе отменили проведение любых массовых мероприятий, а посещение большинства заведений общепита в регионе доступно только при наличии QR-кода с данными о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте
Собянин выразил надежду на возвращение Москвы к нормальной жизни с 8 ноября
Блогер Бобиев получил 10 месяцев колонии за скандальную съемку у храма
Голикова: Ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах
Гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золота на ЧМ
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей