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29.10.2021 16:07
Рубрика: Власть

Новым главой федеральной территории Сириус избран Дмитрий Плишкин

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Руководителем администрации Сириуса на втором заседании Совета ФТ избран Дмитрий Плишкин. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе федеральной территории.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Известно, что 38-летний Дмитрий Плишкин родился в Москве, имеет ученую степень кандидата экономических наук и является выпускником Национального исследовательского технологического университета (НИТУ МИСиС) и Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. В 2016-2021 годах он работал в крупных российских компаниях, руководил проектами по привлечению инвестиций, в том числе в сфере строительства. До своего избрания главой федеральной территории он не входил в состав Совета Сириуса, но в новом статусе будет членом этого органа ФТ в соответствии с должностью.

Фото: iStock
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"Мы ждем от администрации федеральной территории предметной работы по вопросам, которые были сформулированы жителями во время нашего прямого общения в предвыборный период, - отметила председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. - Федеральная территория должна стать привлекательным пространством для работы, учебы и отдыха, поэтому мы планируем выстроить систему управления таким образом, чтобы каждая из этих составляющих жизни человека развивалась на самом высоком уровне. Лучшие практики федеральной территории будут внедряться в других регионах России, и в этом наша особая ответственность перед руководством страны".

В качестве главы администрации федеральной территории Сириус Дмитрию Плишкину предстоит сформировать структуру исполнительно-распорядительного органа власти и разработать стратегию социально-экономического развития федеральной территории, говорится в официальном сообщении.

"Уверен, что мой опыт работы в проектах, где скорость принятия решения - одна из самых важных составляющих успеха, будет востребован, - сказал Дмитрий Плишкин сразу после своего избрания. - Передо мной поставлены конкретные задачи. Их решения связаны со слаженным взаимодействием как с населением, так и с партнерами, которые чувствуют потенциал территории и хотят здесь работать. Мы будем стремиться создать среду, одинаково комфортную для местных жителей, преподавателей образовательных центров, молодых ученых, резидентов, создающих инновационные продукты и для тех людей, кто ценит умный и событийный туризм.. Я буду строить свою работу максимально открыто и прозрачно".

Как писала "РГ", в середине октября в федеральной территории Сириус избрали главу и членов Совета первого созыва. Заседание открыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Председателем Совета стала руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Андрей Столяров, который исполнял обязанности главы федеральной территории с февраля этого года, ушел с этого поста на другое направление в сотрудничестве с ФТ Сириус.

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