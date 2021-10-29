Студенты Крымского университета c 8 ноября продолжат учиться дистанционно

Студенты Крымского федерального университета с 8 ноября продолжат обучение в дистанционном формате. Такой приказ подписал ректор вуза Андрей Фалалеев, объясняя свое решение нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Учитывая методические рекомендации Роспотребнадзора, дистанционное обучение студентов организуют в структурных подразделениях и филиалах вуза в Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе и Армянске. Кроме того, в режиме онлайн пройдет и промежуточная итоговая аттестация.

С 1 по 7 ноября студенты Крымского федерального университета будут обучаться в формате самостоятельной работы: для этого всех студентов обеспечили учебно-методическими материалами для получения знаний на образовательной платформе Moodle.

C 11 по 18 октября студенты КФУ учились дистанционно, а с 18 по 25-е - в смешанном формате: первокурсники очно, а для студентов вторых и последующих курсов лекции читали в интернете. А вот лабораторные и практические занятия проходили в очном формате.

Напомним, в Крыму с 25 октября введена система QR-кодов, которые с 30 октября потребуются и для посещения крупных торговых центров. Число заболевших неуклонно растет, и за 28 октября достигло рекордных значений: 693 человека заболели, 18 умерли.