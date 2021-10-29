В полиции рассказали, как отличить настоящего переписчика от мошенника

Всероссийской переписи населения началась 15 октября, а уже известно о нескольких случаях, когда злоумышленники под видом переписчиков с корыстными мотивами втираются в доверию к пожилым гражданам.

В Екатеринбурге, например, было два подобных эпизода, оба 27 октября.

Как рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, к пенсионерке 1938 года рождения пришли две женщины, одна из них была беременная, но, возможно, она имитировала свое положение. Добрая бабушка провела лжепереписчиков на кухню, где они заметили место, в котором она хранит деньги. Пока одна женщина отвлекала хозяйку, вторая украла сбережения старушки - в общей сложности триста тысяч.

Второй жертвой мошенников стала горожанка 1930 года рождения. К ней тоже пришли якобы переписчицы. В этом случае их добычей стали 220 тысяч рублей.

Угрозыск устанавливает личности злоумышленниц.

В полиции просят открывать дверь только после проверки сведений о переписчике по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 с 9:00 до 21:00.

"Также важно знать, что вся информация принимается только со слов опрашиваемого, без документального подтверждения (не требуется ни паспорт, ни документы на жилье). Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не нужно, и за участие в переписи никакие деньги с людей не берут. Также переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги", - напомнил полковник Горелых.

Как понять, что перед вами реальный переписчик, а не мошенник? При себе у специалисты обязательно должно быть удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении паспорта), шарф, жилет и сумка с символикой, а также - планшет со специальной программой и электронным переписным листом. Поскольку продолжают действовать противоэпидемиологические меры, специалист должен быть одет в маску и перчатки.

"При поступлении звонка или смс с предложением пройти перепись по телефону, никаких сведений сообщать нельзя, - подчеркнули пресс-атташе свердловской полиции. - Такая форма получения данных не используется. Если кто-то звонит и спрашивает личные данные, вас пытаются обмануть".