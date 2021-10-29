В Зауралье ограничили число присутствующих на поминках и в ЗАГСах

По решению оперштаба,с 30 октября по 7 ноября на банкетах, поминальных обедах и торжественной церемонии бракосочетания в ЗАГСе могут присутствовать не более 10 человек с соблюдением действующей с прошлого года социальной дистанции.

Кроме того, на период нерабочих дней полностью приостанавливается деятельность зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, запрещены дискотеки и танцевальные площадки в кафе и ресторанах, спортивные мероприятия в помещениях и на улице, кроме тренировок по плану межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, а также отменены спектакли и концерты. Учреждения дополнительного образования могут работать только в дистанционном формате. Ограничения приняты в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее была введена обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, если у них нет прививок и они не переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, а также обязательная вакцинация на предприятиях. Работодателям рекомендовано после прививок от COVID -19 освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением заработной платы.

По данным регионального департамента здравоохранения, в Зауралье от новой коронавирусной инфекции сейчас лечится 12 745 человек (10 294 - амбулаторно и 2 451 - в стационарах, в том числе 98 человек - на кислородной поддержке и ИВЛ).

Жители стали активнее ставить прививки. 28 октября за день привилось 5910 человек первым компонентом, завершили вакцинацию (поставили два компонента) 237 165 человек. Всего в регионе вакцинировано 50,8 процента взрослого населения. Среди жителей старше 60 лет этот показатель составляет 53,3 процента от всей группы этого возраста.