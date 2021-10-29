Жительнице Урала предъявили обвинение в убийстве восьмилетней дочери

34-летней жительнице деревни Уфа-Шигири в Нижнесергинском районе предъявлено обвинение в убийстве дочери. "Женщина заключена под стражу до 25 декабря", - сообщил помощник руководителя СК Свердловской области Максим Чалков.

Напомним, в ночь на 26 октября мать разозлилась на девочку, которая будто бы не хотела идти спать, и схватила нож. Ребенок скончался на месте. Обвиняемая вызвала полицию и рассказала прибывшим на место правоохранителям историю о ворвавшемся к ней в дом насильнике.

"Она якобы испугалась злоумышленника, убежала на улицу и заперлась в туалете. А когда вернулась домой, увидела убитую дочь на диване", - сообщил подробности жуткой трагедии пресс-секретарь главка МВД региона Валерий Горелых.

У женщины оказались порезаны пальцы, ее для оказания помощи доставляли в больницу.

Правду о случившемся она рассказала в машине полиции, когда ее везли в дежурную часть. "При этом женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери", - подчеркнул Горелых.

Орудие преступления фигурантка выбросила в выгребную яму - его достали с помощью магнита..

Женщине предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство ребенка). Расследование продолжается.