Штрафы для водителей в проекте нового КоАП не будут повышены

Министерство юстиции подготовило проект нового КоАП. В ведомстве особо подчеркнули: штрафы за нарушения Правил дорожного движения повышаться не будут. Однако будет ужесточено наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей.

"Санкции за нарушение Правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами. За исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (пятьдесят тысяч рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от 2 до 3 лет", - отметили в минюсте.

В министерстве сообщили, что по итогам состоявшегося на площадке межведомственной рабочей группы обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов.

В настоящее время, сообщает ТАСС, законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации, включая предпринимательские объединения.

Кроме того, проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил движения на срок от одного года до полутора лет. В ведомстве подчеркивают, что данный состав включен в проект в целях повышения уровня безопасности на дорогах.

Будет ужесточено наказание за перевозку в пьяном виде детей: прав могут лишить на срок от 2 до 3 лет

Эксперты обращают внимание, что под санкции попадут далеко не все водительские нарушения. Лишением прав будут грозить только слишком грубые водительские выходки, перечень которых будет указан.

Также в новой редакции проекта КоАП РФ впервые появилось наказание за опасное вождение. За это предусматривается штраф в размере трех тысяч рублей. Термин "опасное вождение" был введен в Правила дорожного движения постановлением правительства РФ от 30 мая 2016 года.

Он трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации". До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия, рассказывают эксперты.

Еще одна новация: расширяется система дисконта, когда штраф можно уплатить со скидкой. Сегодня право на 50-процентную скидку при оплате административного штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предусмотрено в отношении отдельных составов правонарушений.

Льготой активно пользуются водители. Согласно проекту такое правило будет распространено на все административные правонарушения, не относящиеся к грубым.

В целом к лицам, совершившим административные правонарушения, не считающиеся грубыми, как сообщается, будет применяться более мягкий режим ответственности.