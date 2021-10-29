Штрафы для водителей в проекте нового КоАП не будут повышены

"Санкции за нарушение Правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами. За исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (пятьдесят тысяч рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от 2 до 3 лет", - отметили в минюсте.
В министерстве сообщили, что по итогам состоявшегося на площадке межведомственной рабочей группы обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов.
В настоящее время, сообщает ТАСС, законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации, включая предпринимательские объединения.
Кроме того, проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил движения на срок от одного года до полутора лет. В ведомстве подчеркивают, что данный состав включен в проект в целях повышения уровня безопасности на дорогах.
Эксперты обращают внимание, что под санкции попадут далеко не все водительские нарушения. Лишением прав будут грозить только слишком грубые водительские выходки, перечень которых будет указан.
Также в новой редакции проекта КоАП РФ впервые появилось наказание за опасное вождение. За это предусматривается штраф в размере трех тысяч рублей. Термин "опасное вождение" был введен в Правила дорожного движения постановлением правительства РФ от 30 мая 2016 года.
Он трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации". До настоящего времени российское административное законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за такие действия, рассказывают эксперты.
Еще одна новация: расширяется система дисконта, когда штраф можно уплатить со скидкой. Сегодня право на 50-процентную скидку при оплате административного штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления по делу об административном правонарушении предусмотрено в отношении отдельных составов правонарушений.
Льготой активно пользуются водители. Согласно проекту такое правило будет распространено на все административные правонарушения, не относящиеся к грубым.
В целом к лицам, совершившим административные правонарушения, не считающиеся грубыми, как сообщается, будет применяться более мягкий режим ответственности.