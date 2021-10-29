Совладельца компании "Б. Ю. Александров" объявили в международный розыск

В международный розыск объявили сразу двух бизнесменов, причастных к уголовному делу по компании "Б. Ю. Александров". Как сообщает ТАСС, речь идет о Юрии Изачике и Леониде Белиловском. Их подозревают в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой - есть такая уголовная статья ч. 2 ст. 17 УК РФ.

По версии следствия, речь идет о конфликте по дележе наследства группы компаний "Ростагроэкспорт". Этот бизнес был основан в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. Тогда были объединены три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых изготавливают кисломолочную продукцию и глазированные сырки. Но в ноябре прошлого года сооснователь этого бизнеса Борис Александров умер.

А Юрий Изачик владел 100 процентами долей в уставном капитале. Правда, он передал в июне 2021 года большую часть своей доли - 85 процентов - по договору дарения - некоторым руководящим сотрудникам предприятия. А теперь, видимо, потребовал свою долю назад. Возник конфликт, в котором разберется следствие.