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Стало известно, кто сыграет Тони Блэра в 5-м сезоне "Короны"

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    29.10.2021, 17:56
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актерский состав пятого сезона "Короны" (The Crown), проекта Netflix, живописующего жизнь британской королевской семьи с послевоенного периода до наших дней, судя по всему, снова пополнился.

Фото: kinopoisk.ru
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Инсайдер под псевдонимом Baz Bamigboye, который зачастую делится подробностями о текущих кино- и телепроектах до официальных заявлений их создателей, сообщил газете Daily Mail о том, что роль Тони Блэра, лейбористского премьер-министра Соединенного Королевства с 1997 по 2007 год, будет исполнена Берти Карвелом.

Последний отличается своим умением перевоплощаться и тонкой психологической игрой ("Шерлок", "Отверженные", "Джонатан Стрендж и мистер Норелл", "Доктор Фостер").

Ранее, согласно слухам, в качестве претендента на эту роль рассматривался Эндрю Скотт.

Буквально на днях он предстанет перед зрителями в новом образе - инспектора Адама Дэлглиша , а в следующем году перевоплотиться в макбетовского Банко в эффектной "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна.

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