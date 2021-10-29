Стало известно, кто сыграет Тони Блэра в 5-м сезоне "Короны"

Актерский состав пятого сезона "Короны" (The Crown), проекта Netflix, живописующего жизнь британской королевской семьи с послевоенного периода до наших дней, судя по всему, снова пополнился.

Инсайдер под псевдонимом Baz Bamigboye, который зачастую делится подробностями о текущих кино- и телепроектах до официальных заявлений их создателей, сообщил газете Daily Mail о том, что роль Тони Блэра, лейбористского премьер-министра Соединенного Королевства с 1997 по 2007 год, будет исполнена Берти Карвелом.

Последний отличается своим умением перевоплощаться и тонкой психологической игрой ("Шерлок", "Отверженные", "Джонатан Стрендж и мистер Норелл", "Доктор Фостер").

Ранее, согласно слухам, в качестве претендента на эту роль рассматривался Эндрю Скотт.

Буквально на днях он предстанет перед зрителями в новом образе - инспектора Адама Дэлглиша , а в следующем году перевоплотиться в макбетовского Банко в эффектной "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна.