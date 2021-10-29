Toyota раскрыла характеристики первого электрокара марки - кроссовера bZ4X

Несмотря на то, что Toyota пытается доказать всему миру, что электрокары являются в некоторых случаях не панацеей, а средством для уничтожения экономики и природы, не встать на путь выпуска полностью электрического автомобиля компания не могла. Так, в апреле 2021 года был представлен кроссовер bZ4X - как оказалось, первый представитель линейки bZ. Теперь японцы рассказали о характеристиках модели.

Toyota bZ4X разработан совместно с Subaru, которой дали на откуп настройку системы полного привода. В основе модели лежит электрическая версия модульной платформы e-TNGA авторства инженеров Toyota. В компании заявляют, что по количеству свободного места в салоне новинка не уступает седанам D-класса.

Подтверждён выпуск версий со штурвалом вместо рулевого колеса. Проблему перехвата рук при маневрировании с таким органом управления решили просто: за счёт отсутствия механической связи с колёсами установлено такое передаточное число, что полный ход, обеспечивающий максимальный выворот, осуществляется в пределах 150 градусов.

Ещё одна фишка - возможность оснастить крышу кроссовера солнечными панелями, которые в год способны обеспечить дополнительно до 1800 км пробега, то есть около пяти километров в день - и то при условии ясной погоды.

Toyota bZ4X будет доступен в переднеприводном варианте с электромотором мощностью 204 л.с. и запасом хода около 500 км. Полноприводная версия с системой X-Pro от Subaru имеет ещё один мотор сзади, суммарная отдача агрегатов 218 л.с., на одной зарядке можно проехать до 460 км. В обоих случаях кроссовер укомплектован литий-ионным аккумулятором ёмкостью 71.4 кВт∙ч (напряжение составляет 355 Вольт, максимальная мощность зарядки постоянным током - 150 кВт).

Также компания раскрыла габаритные характеристики модели: длина 4690 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1650 мм, размер колёсной базы - 2850 мм. Масса автомобиля в зависимости от версии - 1920 и 2005 кг.

Продажи bZ4X планируют начать в середине 2022 года, в это же время на рынок выйдет Subaru Solterra - клон кроссовера Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.