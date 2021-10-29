В ГД разъяснили новый порядок оформления электронных дубликатов документов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень таких документов. Они будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг, и при дальнейших обращениях в МФЦ и органы власти предоставление оригиналов не потребуется.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, этот шаг направлен на создание комфортных условий взаимодействия граждан с государственными органами.

"На сегодняшний день, предоставляя одни и те же документы в разные инстанции люди чувствуют определенный дискомфорт и возмущаются тем, что важные документы приходят в негодность или теряются, а ламинировать их нельзя, - прокомментировал он. - Электронные же дубликаты будут всегда под рукой в личном кабинете человека и ему не придется волноваться об их утрате или порче".

Процедура оформления парламентарий оценил как не сложную. По его словам, при каждом обращении гражданина в МФЦ, ему будет предложено сделать электронные дубликаты документов. "Хочу подчеркнуть, что создание такого дубликата будет только при согласии гражданина, - заявил Шолохов. - Сотрудник центра отсканирует документ, заверит его электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг и будет там храниться бессрочно".

По оценке депутата, в результате люди смогут еще больше услуг оформлять дистанционно, а при повторных обращениях им не понадобиться предоставлять оригиналы этих документов.

В перечне пока 19 документов - сведения о доходах, различные медицинские справки и судебные решения, военный билет, документы об образовании, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки.

Однако не исключено, что их список будет пополняться, рассчитывает парламентарий.