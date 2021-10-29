В Госдуме оценили идею о новой льготе для пенсионеров

В комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов оценили предложение освободить от транспортного налога пенсионеров, которые владеют автомобилями с мощностью двигателя до 150 л. с. Депутаты положительно отнеслись к инициативе.

Ранее с такой идеей выступил депутат Госдумы Иван Сухарев: обращение на эту тему он отправил главе Минтруда Антону Котякову. Освобождать от налога депутат считает необходимым только легковые авто - по одному на пенсионера. Пока что льготы по уплате транспортного налога могут устанавливать регионы. Однако единообразия здесь нет, указал Сухарев.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, которого цитирует RT, предложил пойти дальше и в целом отменить транспортный налог. Он отметил, что уже неоднократно поднимались топливные акцизы, однако налог сохраняется. "Если автомобиль стоит, не значит, что за него нужно платить", - считает депутат.

Член комитета Светлана Бессараб назвала предложение Сухарева хорошим, ведь пенсионеры, напомнила она, имеют право на получение дополнительных преференций и целесообразно делать в этом направлении очередные шаги. "Предоставив социальную гарантию, мы примем справедливое решение, - заявила депутат. - Те, кто будет пользоваться общественным транспортом, получат свои льготы, те, кто будет пользоваться своим автомобилем, - получат свои. Это справедливо".