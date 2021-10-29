В ПФР объяснили, как ветеранам получить выплату в 50 тысяч рублей

Единовременная выплата ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", будет начислена автоматически, рассказали в Пенсионном Фонде.

В ПФР сообщили, что выплата будет перечислена или доставлена вместе с пенсией в течение ноября. Если пенсионер не сможет получить ее в ноябре, то выплата автоматически будет перенесена на следующий месяц.

Выплаты по 50 тысяч смогут получить и блокадники, проживающие в Литве, Латвии, Эстонии, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье. Всего адресатами станут более 75 тысяч человек. На эти цели выделено почти четыре миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе отделения ПФР по Тыве, единовременная выплата приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни - магистрали, которая связывала блокадный Ленинград с другими регионами.