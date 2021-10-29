В России выявили 5 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2

Специалисты выявили пять случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2, относящимся к "дельта"- штамму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, три случая были зафиксированы в Москве и Московской области, еще два - в Татарстане.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что новый штамм коронавируса AY.4.2 характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. По его словам, новая мутация даже более заразна, чем "дельта"-штамм, который сейчас доминирует на территории России.

Изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании. Эксперты подчеркивают, что все российские вакцины эффективны против новой версии вируса.