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29.10.2021 13:00
Рубрика: Видео

Видео: покупательница въехала в магазин, в который ее не пустили без маски

Текст: Вадим Давыденко

Не секрет, что продолжающаяся уже два года пандемия коронавируса стала суровым испытанием для систем здравоохранения по всему миру, а жесткие антиковидные меры сказались на психике многих людей. Затяжные запреты и ограничения - как же такое выдержать неделю за неделей, месяц за месяцем?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Вот и эта дама из испанской Малаги не выдержала, сорвалась. Когда в цветочном магазине от нее потребовали немедленно надеть маску, то она внутренне вскипела, но ничего не сказала, вышла на улицу, уселась за руль своей малолитражки и ...въехала на ней в салон. За рулем машины, если ты в салоне один, можно и без маски, здраво рассудила она. И поехала через тесный зальчик к кассе, за которой трусливо спрятался владелец магазинчика.

И только она собралась попросить упаковать понравившийся ей кактус или герань, как на крики остальных покупателей примчался патруль нацгвардии. Женщину силой извлекли из машины и, невзирая на отсутствие на ней маски, направили в ближайший полицейский участок.

Чем все закончится - решит судья. Если автомобилистке повезет, то обойдется без уголовного дела. Никто из покупателей и сотрудников магазина не пострадал, и вопрос лишь в компенсации нанесенного салону ущерба.

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#видео