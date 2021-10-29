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29.10.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

За семь лет российский авторынок покинули 143 модели

Текст: Константин Руссов

Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, насколько сократилась линейка моделей новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, в период с 2014 по 2021 годы. Оказалось, что она поредела на треть.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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К примеру, в 2014 году количество моделей составляло 442 единицы, в 2021-м этот показатель опустился до 299 единиц. В агентстве подчеркнули, что российский авторынок никогда не был настолько "беден" на официально продаваемые модели - их количество не опускалось ниже трёхсот. Таким образом, за семь лет в России прекратили продавать 143 модели.

"Данный процесс затронул все бренды, поскольку в условиях существенного падения продаж автомобилей (с 2014 года - свыше 30%) производители вынуждены были сокращать свои линейки, делая ставку на более "ходовые" модели", - отметили в агентстве.

Очевидно, что после ухода из России Opel, Chevrolet и Ford модельный ряд "американцев" стал самым малочисленным - минус 65% за рассматриваемый период. Для сравнения, семь лет назад их было 40, а теперь - только 14. Далее идут модели японских производителей: минус 43%, или 41 модель. В настоящее время "японцев" можно выбрать из 54 моделей.

Больше других в абсолютном значении покинули наш рынок автомобили европейских марок: их стало меньше на 61, общее количество представленных машин - 144 модели.

#Ford #Chevrolet #Opel