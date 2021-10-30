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Рубрика: В мире

Американский суд вынес приговор Тинькову с учетом его тяжелой болезни

Судья в США приговорила российского бизнесмена Олега Тинькова к уже отбытому им сроку, учтя состояние здоровья подсудимого.

Фото: EPA/JUSTIN LANE
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"В свете масштаба преступления отсутствие реального срока было бы недостаточным для суда. Но, что гораздо более важно, я считаю, что приговор без реального срока является подходящим из-за тяжелого состояния здоровья подсудимого", - приводит слова судьи ТАСС.

Между тем прокурор по делу заявила об отказе обвинения от дальнейших претензий к россиянину. В итоге Тиньков может быть свободен. Однако следующий год он обязан провести вне США, но под надзором. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф на сумму 250 тысяч долларов в дополнение к ранее выплаченным 508 миллионам долларов штрафа и возмещения.

Напомним, налоговая служба США обвинила Олега Тинькова в неуплате налогов в начале 2020 года. По выдвинутым обвинениям ему грозило до шести лет тюремного заключения в американской тюрьме. Сначала Тиньков долго отказывался признать свою вину, но в итоге пошел на соглашение с Минюстом США. Что касается его болезни, то в марте 2020 года он признал наличие острой формы лейкемии.

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