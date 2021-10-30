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30.10.2021 07:44
Рубрика: В мире

Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

Власти Гаити направили в пятницу руководству Ямайки официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщило местное издание Nouvelliste, приводя выдержки из документа.

Фото: REUTERS
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"МИД Гаити официально просит правительство Ямайки выдать господина Марио Антонио Паласиоса, чтобы он предстал перед гаитянским правосудием в рамках расследования", - цитирует ТАСС, ссылаясь на издание. Речь идет о гражданине Колумбии, задержанном на прошлой неделе на ямайской территории.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был фактически расстрелян группой наемников утром 7 июля в своей резиденции. Он получил 12 пулевых ранений, в том числе в голову. При нападении пострадала только супруга президента Мартин, она также получила огнестрельные ранения и была госпитализирована. По данным властей, в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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