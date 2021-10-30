Гаити направили Ямайке запрос на выдачу подозреваемого в убийстве президента

Власти Гаити направили в пятницу руководству Ямайки официальный запрос на выдачу одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщило местное издание Nouvelliste, приводя выдержки из документа.

"МИД Гаити официально просит правительство Ямайки выдать господина Марио Антонио Паласиоса, чтобы он предстал перед гаитянским правосудием в рамках расследования", - цитирует ТАСС, ссылаясь на издание. Речь идет о гражданине Колумбии, задержанном на прошлой неделе на ямайской территории.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был фактически расстрелян группой наемников утром 7 июля в своей резиденции. Он получил 12 пулевых ранений, в том числе в голову. При нападении пострадала только супруга президента Мартин, она также получила огнестрельные ранения и была госпитализирована. По данным властей, в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.