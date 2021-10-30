"Газпром" сообщил о выполнении заявок европейских потребителей в полном объеме

"Газпром" в полном объеме выполняет заявки европейских потребителей на поставки газа, сообщили в пресс-службе компании.

"Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей", - говорится в заявлении (цитата по ТАСС). По данным европейского оператора Gascade, прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" прекратилась утром в субботу, после чего газ пошел в реверсном режиме - с запада на восток.

Ранее в "Газпроме" заявили, что холдинг выполняет все контрактные обязательства и в этом году дополнительно поставил в Европу 11 млрд кубометров газа.