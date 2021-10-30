Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть

Граждане, привитые от коронавируса, могут заболеть COVID-19, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри них. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург пояснил, что как правило, через 6-8 месяцев у людей начинает снижаться титр антител, но сохраняются клетки памяти. Они начинают вырабатывать антитела на 2-4-й день после заражения, но это уже поздно, рассказал ученый. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в 6 месяцев ревакцинироваться, подчеркнул глава центра.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что российские врачи будут уделять повышенное внимание просвещению россиян о важности и необходимости прививки от коронавируса. По его словам, вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации сейчас стоит во главе угла.