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30.10.2021 03:47
Рубрика: Общество

Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Граждане, привитые от коронавируса, могут заболеть COVID-19, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри них. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург пояснил, что как правило, через 6-8 месяцев у людей начинает снижаться титр антител, но сохраняются клетки памяти. Они начинают вырабатывать антитела на 2-4-й день после заражения, но это уже поздно, рассказал ученый. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в 6 месяцев ревакцинироваться, подчеркнул глава центра.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что российские врачи будут уделять повышенное внимание просвещению россиян о важности и необходимости прививки от коронавируса. По его словам, вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации сейчас стоит во главе угла.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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