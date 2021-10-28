Путин попросил врачей уделять внимание просвещению о важности вакцинации

Владимир Путин надеется, что российские врачи будут уделять повышенное внимание просвещению россиян о важности и необходимости прививки от коронавируса.

По его словам, вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации сейчас стоит во главе угла.

"Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - заявил российский лидер в обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", цитирует РИА Новости.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал врачей рассказывать пациентам, что в пандемию вакцинация является надежным оружием, способным остановить рост заболеваемости. Глава правительства подчеркнул, что важно, чтобы россияне ответственно относились к своему здоровью и своевременно вакцинировались.