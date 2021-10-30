Как самостоятельно отличить поддельное моторное масло от оригинала

Далеко не все в курсе, что моторное масло - один из самых подделываемых продуктов не только в России, но и во всем мире. По оценкам независимых организаций, в нашей стране до 25% всех моторных масел - контрафакт. При этом смазочные материалы ведущих марок подделываются чаще всего. "РГ" дает рекомендации, как не нарваться на некачественный лубрикант и избежать серьезных проблем с силовым агрегатом.

Первое, что должно насторожить при покупке моторного масла, - это внешний вид тары. К сожалению, злоумышленники преуспели в подделке не только самого масла, но и упаковки. Благодаря компьютерным технологиям копируются дизайн, цвет и форма канистр, этикетки, голограммы и так далее. Более того, фальсификаторы создают веб-сайты-двойники. Так что, когда вы заходите на якобы "официальный" ресурс, чтобы "пробить" уникальный код товара, то видите... поздравление с приобретением "качественного" продукта.

Изучаем внешний вид

Чтобы не быть обманутым, прежде всего тщательно изучаем внешний вид упаковки. Желательно перед походом в магазин скачать с официального сайта фото фирменной тары или прийти в магазин с ранее использованной вами ранее такой же канистрой для сравнения. Не забываем проверить прежде всего качество пластика.

У моделей уважаемых брендов качество полимеров и этикеток очень высокое. У подделки могут отличаться также пробки, шрифты и голограммы. Отдельный случай - когда злоумышленники берут тару, уже бывшую в употреблении и, залив внутрь контрафактную жижу, используют неоригинальные пробки. Так что внимательно изучаем пробки и то, как они закреплены.

В ряде случаев фирменные крышки оснащены уникальными кольцами-пломбами с усиками, штрихкодами или логотипами, повторно совместить части которых невозможно. На подделках же крышка нередко удерживается не за счет стопорного кольца на пломбе, а с помощью обычного клея. Голограммы оригинала в отличие от контрафакта в свою очередь должны переливаться на свету. Но, к сожалению, встречаются и очень качественные подделки, внешне практически не отличающиеся от оригинала. Поэтому полагаться лишь на внешний осмотр тары, увы, нельзя.

Проверка цифровых данных

Проверка подлинности масла по обозначенному на канистре уникальному коду - важнейшая часть процесса покупки. Прежде всего уточним, где именно следует искать такую информацию. Как правило, речь идет о QR-коде, нанесенном на фронтальную этикетку канистры.

Предполагается, что QR-код сканируется смартфоном, после чего на веб-сайте вы получаете вердикт о подлинности товара. Однако на самом деле безопаснее не сканировать QR-код (он, увы, может быть поддельным), а зайти в официальное приложение компании-производителя и забить там в специальную форму цифры, обозначенные под штрих-кодом. Есть и еще один важные момент - дата розлива моторного масла. Она должна совпадать с датой производства канистры.

Дело в том, что мошенники нередко выпускают штамп одной и той же канистры, а у производителя спецификации (штампы) тары, как правило, меняются каждый месяц. А некоторые производители указывают не только месяц, но и точное время выпуска. Также сравните коды на соседних канистрах. Они не должны быть одинаковыми. Это касается даты, номера, серии и партии. Ну и, наконец, обратите внимание на наличие сертификатов непосредственно у продавца, предлагающего подозрительную канистру.

Нестандартные методы

Удивительно, но факт - выявить подделку в магазине можно при помощи обычных весов.

Дело в том, что контрафактное масло - это в лучшем случае дешевый лубрикант на минеральной основе или базовое масло, а в худшем - осветленная "отработка", индустриальное масло или и вовсе трудно идентифицируемая вредоносная смесь из разных компонентов. Между тем, плотность и вес жидкости в официальной канистре будет отличаться от таковых в контрафакте. Как правило, 1 литр оригинального масла будет легче, чем такой же литр подделки на 50-100 грамм, особенно если за основу подделки взята дешевая "минералка".

На этапе покупки канистры в магазине имеет смысл также перевернуть и потрясти подозрительную тару. Если это оригинальное масло, то жидкость не будет капать. В любом случае, если на таре имеются даже минимальные масляные подтеки, это наверняка подделка.

И хотя в магазине вам не позволят провести такую проверку, уже после покупки имеет смысл открыть пробку (кстати, обратив внимание на то, как она открылась) и осмотреть и понюхать смазочный материал. Оригинал не имеет резких запахов, например, гари или ацетона. Цвет и консистенция также должны находиться в пределах нормы.

Покупаем в правильных местах

Минимизировать риски можно и нужно, приобретая смазочные материалы у "официалов". Речь в данном случае идет о крупных сетевых магазинах, официальных сетях распространителя и лицензированных дилерских центрах, а также в рекомендованных точках продаж, торгующих продукцией от авторизованного дистрибьютора.

Список таких организаций имеется на сайтах производителя. Во всех этих структурах не стесняйтесь попросить у продавца сертификат, а также документы, подтверждающие, что он сотрудничает с производителем данного моторного масла. Помните также о том, что заниженный на 10-20% ценник почти наверняка говорит о подделке. Даже крупным дилерам с большими объемами продаж производители масла предоставляют весьма небольшие скидки.