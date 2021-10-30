Меркель в момент отставки почувствовала облегчение

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель поделилась чувствами, какие она испытала, получив уведомление об отставке из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Конечно, ощутила некое облегчение, но, прежде всего, большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность", - призналась политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, если нынешние коалиционные переговоры пройдут по плану, она будет находиться на своем посту еще несколько недель, а это требует полного внимания, даже в качестве исполняющего обязанности канцлера.

Каждый день могут возникать вопросы, которые необходимо решать быстро, разумеется, в консультации с теми, кто сейчас составляет большинство в бундестаге, пояснила Меркель.

"И сейчас я вижу, что есть ряд вещей, которых мне как канцлеру не хватало. Может быть, немного путешествий, чтения или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду", - отметила она.

Меркель со вторника является и.о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Олафа Шольца. Если консультации закончатся успешно, лидер СДПГ станет новым главой правительства. Это может произойти уже в декабре 2021 года.