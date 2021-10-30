Названа цена российского газа для Молдавии

Молдавия в ноябре будет покупать российский газ по 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

Он заявил, что цена будет в два раза ниже, чем вышла в октябре, и в ноябре составит примерно 450 долларов за тысячу кубов. По поводу долга, возникшего у компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", была достигнута договоренность - в 2022 году пройдет независимый аудит.

"На основании этого аудита будет установлена сумма, и у нас пройдут новые переговоры по определению способа и сроков погашения этой задолженности", - пишет Спыну.

Ранее стало известно, что "ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет.