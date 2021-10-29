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29.10.2021 21:16
Рубрика: Экономика

"Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Газпром" продлил контракт на поставку газа с Молдавией, сообщает пресс-служба компании.

"Газпром" готов обеспечить треть прироста мирового потребления газа

"ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. Однако цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдавии в этом году.

Из-за ситуации на газовом рынке власти Молдавии ввели в стране "режим тревоги" в области энергетики.

Для заключения контракта российская сторона выдвинула ряд условий, среди них -погашение долга за уже поставленный газ.

Всего за прошлый год "Газпром" поставил в Молдову 3,05 млрд кубометров газа - на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд кубометров).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Молдавия Компании Нефть и газ Газпром

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