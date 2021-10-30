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30.10.2021 16:05
Рубрика: В мире

От климата до налогов: что обсудят мировые лидеры на встрече G20

Текст: Максим Макарычев
В субботу в Риме под председательством Италии открылась двухдневная встреча лидеров стран-членов G20 ("Большой двадцатки"). Ее участники обсудят, как лучше всего решать масштабные глобальные экономические проблемы, начиная от изменения климата и заканчивая резким скачком цен на энергоносители.

Помимо США, в G20, которая была основана в 1999 году после серии глобальных экономических кризисов, входят Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция и Европейский Союз. Страны-члены в совокупном объеме располагают примерно 80% мирового ВВП и представляют 60% населения планеты, хотя некоторые из самых густонаселенных стран мира, такие как Пакистан и Нигерия, не входят в группу. Встреча в этом году будет первой встречи лидеров стран-членов G20 лично за более чем год: саммит 2020 года был виртуальным из-за пандемии.

Фото: iStock
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Президент России Владимир Путин принял участие во встрече в формате видеосвязи. Новый премьер-министр Японии Фумио Кишида останется дома в связи с всеобщими выборами в стране 31 октября. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также не приехал на встречу, поскольку он редко выезжает за пределы своей страны и пропустил саммит G20 2019 года в Японии. Президент Китая Си Цзиньпин, который не покидал свою страну с момента первого сообщения о коронавирусе в январе 2020 года, принял участие в саммите виртуально. Байден и Си заявили, что планируют провести виртуальный саммит США-Китай до конца этого года.

Байден продолжает политику Трампа?

Как отмечает NBC News, за девять месяцев своего правления Байден продолжил политику, введенную бывшим президентом Дональдом Трампом в отношении торговли с Евросоюзом, а также Китая и Афганистана. По мнению экспертов в области внешней политики, его подход к другим вопросам, включая вакцины и национальную безопасность, "сохраняет отголоски взглядов Трампа" и продвигает мантру "Америка прежде всего", которая была озвучена предыдущим главой Белого дома. Однако Байден отошел от тактики Трампа: например, он не рассылает твиты с угрозами войны с Северной Кореей и поддерживает международное сотрудничество по таким вопросам, как изменение климата и национальная оборона.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Однако, как отмечают наблюдатели, многие мировые лидеры, к которым Байден присоединился на встрече G20, относятся к числу тех, кто надеялся, что политика и агрессивная риторика президентства Трампа исчезнут, когда он уйдет с поста, и оказались разочарованными. Это разочарование проявилось в прошлом месяце, когда французы заявили, что они ошеломлены соглашением между Австралией и США по атомным подводным лодкам - действия, которые, по словам французских лидеров, они ожидали от администрации Трампа, но никак от Байдена. Отметим, что глава Белого дома лично встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, признав: то, что сделала американская администрация, "было неуклюжим решением".

Напряженность в отношениях с европейскими союзниками также возросла из-за введенных администрацией Байдена жестких ограничений на поездки в США во время пандемии. Союзники также заявили, что были застигнуты врасплох после хаотичного ухода американских сил из Афганистана после взятия власти в этой стране "Талибаном" (группировка запрещена в РФ).

Вашингтон настаивает на противостоянии влиянию Пекина

Одно из самых серьезных противоречий между администрацией Байдена и рядом лидеров, присутствующих на саммите, как отмечают эксперты, будет связано с тем, как противостоять растущему влиянию Китая.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем

Несколько европейских лидеров призвали США снизить напряженность в отношениях с Китаем, опасаясь, что торговая война "око за око" нанесет ущерб мировой экономике и повлечет за собой более широкие последствия для глобальной и национальной безопасности. Развивающиеся страны с растущими финансовыми связями с Китаем опасаются, что им придется выбирать между двумя сверхдержавами. За девять месяцев своего правления Байден еще не отменил ни одного из тарифов на сотни миллиардов долларов, введенных Трампом в отношении КНР. Деловые круги США критиковали тарифную политику администрации за увеличение затрат, которые затем перекладываются на потребителей.

Байден все больше делает конкуренцию с Китаем центральным элементом своей экономической политики. Он намерен провести через конгресс два законопроекта о расходах бюджета на несколько триллионов долларов, сославшись на необходимость более сильной конкуренции с Китаем в областях чистой энергии, электромобилей и образования. В четверг, как отмечает Guardian, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси была вынуждена во второй раз за месяц отложить голосование по законопроекту об инфраструктуре на триллион долларов. Это произошло после того, как некоторые демократы потребовали от Белого дома дополнительных гарантий того, что большая часть средств, о которых идет речь в другом законопроекте, предусматривающем выделение 1,75 триллиона долларов, пойдет на социальные нужды.

Лидеры обсудят выбросы парниковых газов

Срочная необходимость резко сократить выбросы парниковых газов будет одной из главных в повестке дня G20 и послужит основой для переговоров на климатическом саммите ООН, который откроется в понедельник в шотландском Глазго. На страны "Большой двадцатки" приходится примерно 80% глобальных выбросов, и эксперты ООН в своем докладе, обнародованном на этой неделе, предупредили о том, что у мирового сообщества остается мало времени, чтобы принять значимые меры по изменению климата. В противном случае оно рискует столкнуться с катастрофическими последствиями.

Фото: AFP/Andy Buchanan
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Климатических экспертов не впечатлили усилия, предпринятые странами G20 по сокращению выбросов, и они выдвинули более амбициозные цели. Байден в четверг представил концепцию своей программы "Восстановление лучше", которая предусматривает выделение 555 миллиардов долларов на новые инициативы в области климата. Однако некоторые аналитики полагают, что этого недостаточно для достижения его цели по сокращению выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах как минимум на 50% к 2030 году.

Эксперты также полагают, что на встрече развернется острая дискуссия вокруг резкого роста цен на энергоносители. Цены на них растут в США и Европе, что приводит к резкому увеличению стоимости газа и электроэнергии для потребителей. Высокопоставленный чиновник администрации США сказал, что на встречу G20 приглашены главы компаний - крупных потребителей и поставщиков нефти, а Байден намерен оказать давление на крупные нефтяные компании, призвав их производить больше "черного золота". Байдену и другим главам государств придется вести эти разговоры, не подрывая их идеи о важности перехода мира от природного газа к возобновляемым источникам энергии.

Разговор пойдет и о COVID

Богатые страны, в том числе США, поспешили вакцинировать свое население, накапливая запасы вакцины и даже предлагая вторую или третью ревакцинацию, в то время как многие более бедные страны испытывают острую нехватку этих препаратов от коронавируса. Международные финансовые институты предсказывают, что богатые страны возместят убытки, которые они понесли во время пандемии к 2022 году, однако восстановление экономики в бедных странах, по их прогнозам, займет гораздо больше времени, что ускорит темпы глобального неравенства.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Международные организации поставили цель вакцинировать 40% населения каждой страны к концу этого года, но маловероятно, что эта цель будет достигнута. Большинство стран "Большой двадцатки" заявили, что такой уровень неравенства является проблемой, на них будет оказываться давление, чтобы они предложили новые вакцины и финансовые обязательства, чтобы восполнить этот пробел.

Соглашение о налоге на корпорации

Ранее в этом месяце более 130 стран согласились с 15% минимальным глобальным налогом на корпорации, направленным на то, чтобы положить конец гонке за корпоративное налогообложение, которая может удерживать техногиганты от переноса своих штаб-квартир из США в страны с низкими налогами. Ожидается, что главы государств G20 продолжат обсуждение нового правила, которое станет самым большим изменением в международной налоговой системе за десятилетия, и официально согласятся с ним в надежде ввести его в действие в 2023 году. В начале октября из-за разногласий между США и европейскими странами по налогам на цифровые услуги переговоры зашли в тупик.

По информации Associated Press, на саммите Байден будет добиваться прогресса в достижении своей цели по установлению глобального минимального корпоративного налога в размере 15%, даже несмотря на то, что его внутренние попытки поднять ставку для бизнеса до этой цифры в Вашингтоне по-прежнему находятся в подвешенном состоянии.

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