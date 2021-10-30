Долго служат и почти не ломаются: 5 кроссовером с самыми надежными АКП

В большом списке АКП имеются настоящие "автоматы Калашникова" - коробки с серьезным ресурсом, выдерживающие даже неаккуратное обращение и внушительный километраж.

Времена, когда автопроизводители оснащали автомобили коробками-"милионниками" безвозвратно прошли. Тем не менее мы не можем не упомянуть легенды индустрии. Взять хотя бы 4-диапазонный гидромеханический "автомат" А340 компании Toyota, выпускавшийся с середины 80-х годов в Японии. Эта трансмиссия разрабатывалась таким образом, чтобы быть применимой ко всем видам привода (переднеприводным, заднеприводным и полноприводными автомобилям).

Ей начали оснащать автомобили японского концерна с 1986 года. А именно А340 устанавливали на Toyota 4Runner, Toyota Mark II, Toyota Supra A70, Lexus GS и LS. Та же коробка трудилась на Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. При этом на ряде моделей такой "автомат" устанавливал настоящие рекорды долгожительства, отрабатывая без ремонта от 700 тыс. до 1 млн км. Однако в наш обзор попали более современные трансмиссии с как минимум шестью передачами и пусть не миллионным, но все же очень внушительным ресурсом.

Hyundai Tucson / Kia Sportage

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Открывает наш рейтинг семейство 6-диапазонных трансмиссий серии А6 (A6GF1, A6MF1, A6LF1) корейского концерна Hyundai-Kia. С 2009 года такая трансмиссия используется на большом числе моделей Hyundai и Kia с 2-литровыми бензиновыми моторами. А именно - автомат устанавливался на кроссоверы Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Sportage. Под другими названиями этот агрегат использовали также Jeep и SsangYong.

Серьезным преимуществом АКП серии А6 является относительно простая конструкция и как следствие - несложный и не очень затратный ремонт. Заявленный ресурс в 180 тысяч км перекрывается в подавляющем числе случаев. По факту такой агрегат способен отходить как минимум 300 тыс. км.

Следует учесть, что в 2011 - 2012 годах семейство А6 серьезно модернизировали, после чего число слабых мест заметно сократилось. Основные неисправности такой трансмиссии возникают от агрессивного стиля вождения и несвоевременной замены масла. Лубрикант рекомендовано менять каждые 60 - 80 тыс.км в зависимости от модели.

Mitsubishi Pajero / Suzuki Grand Vitara / Kia Sorento

Фото: Пресс-служба Suzuki

Отличной репутацией пользуется также 5-диапазонная автоматическая коробка передач Aisin TB-50LS, которая имеет собственные индексы на моделях Toyota (A750F) и Mitsubishi (5AWF). Эта трансмиссия выпускается с 2003 года и ориентирована главным образом на работу в связке с моторами V6.

Хорошо себя зарекомендовала коробка в полноразмерном SUV Mitsubishi Pajero и пикапе L200, равно как Toyota Hilux и Fortuner, а также на Suzuki Grand Vitara и Kia Sorento. АКП имеет практически идеально подобранные передаточные числа, отработанную систему охлаждения и подогрева масла ATF. При активном разгоне подключается проскальзывающая блокировка гидротрансформатора, начиная с третьей передачи. Это дает примерно двойной срок до ремонта гидротрансформатора.

Трансмиссия при этом отличается компактными размерами и сравнительно небольшим весом. Залогом же высокого ресурса Aisin TB-50LS является регулярная смена масла. Желательно делать это каждые 60 тыс. км, и тогда трансмиссия отходит до полумиллиона километров, что по современным меркам - выдающийся показатель.

Skoda Yeti / Volkswagen Tiguan

Фото: Пресс-служба Skoda.

6-диапазонная автоматическая трансмиссия Aisin TF60 SN была впервые представлена в 2003 году и сначала ставилась на многие модели концерна Volkswagen среднего класса, а примерно с 2012 года лишь на бюджетники.

Трансмиссия, известная также под индексами Volkswagen 09G, 09K и 09M, рассчитана на крутящий момент до 280 Нм, ее усиленные варианты F61SN - до 400 Нм, а TF62SN - до 450 Нм. Эту коробку можно обнаружить на целом ряде "рабочих лошадок" немецкого концерна, от бюджетного компактного седана W Polo Sedan и демократичной гольф-модели Skoda Octavia до престижных Passat CC и Skoda Superb и даже LCV Transporter/Caravella с моторами объемом от 1,6 до 3,6 л.

Поработал этот неприхотливый автомат также и на компактных SUV Skoda Yeti и Volkswagen Tiguan. Ресурс этой коробки заявлен на уровне 200 тыс. километров. Тем не менее, по отзывам реальных владельцем, такие коробки выхаживают даже при эксплуатации в тяжелых условия и на проселке 300 - 400 тысяч км. В то же время существует зависимость ресурса от температурного режима. При температуре до 90 градусов функционирование коробки практически идеально. Слабое место этой АКП - теплообменник, соты которого забиваются продуктами износа.

Nissan X-Trail / Mitsubishi Outlander / Renault Koleos

Фото: Пресс-служба Renault.

6-диапазонный автомат Jatco JF613E (он же - RE6F01A, F6AJA/W6AJA, AJO) устанавливается на целый ряд моделей с 2006 года. Наиболее хорошо эта трансмиссия известна по в свое время хитовым SUV Nissan X-Trail и Renault Koleos с 2-литровыми турбодизелями. На Mitsubishi Outlander, Nissan Murano и Pathfinder этот "автомат" агрегатировался с бензиновыми моторами объемом 2,4 и 3 л.

Такая коробка считается и является исключительно надежной, поскольку в трансмиссию, что называется, заложен запас прочности с учетом езды в сложных условиях. Принудительная блокировка гидротрансформатора включается здесь щадяще - начиная с четвертой передачи. Но агрессивная манера езда и эксплуатация машины в пробках предсказуемо снижают ресурс, заставляя быстрее деградировать масло.

Как бы то ни было, ресурс здесь значительно выше, чем у вариаторов Jatco. Если проводить замену масла каждые 60-80 тыс. км., агрегат может прослужить 250 - 200 тыс. км. Слабое место Jatco JF613E, как и большинства современных 6-дианазонных АКП - гидроблок с соленоидами.

Opel Antara / Chevrolet Captiva

Фото: Пресс-служба Opel.

Еще один выносливый автомат с индексом GM 6T45 корейского производства устанавливался с 2007 по 2015 гг. на модели с силовыми агрегатами в 2 - 3.2 л, в частности, на кроссоверы Opel Antara и Chevrolet Captiva. 6-диапазонный "автомат" 6T45 представляет собой классический гидроавтомат с набором фрикционов, соленоидов, планетарных рядов, а также насосом и гидроблоком.

При пробегах за 200 тысяч и редких заменах масла могут "сдаться" подшипники и синхронизаторы, с мощными моторами - еще и дифференциал. Однако если не усердствовать с бесшабашной ездой на бездорожье, такой "автомат" способен продержаться без ремонта более 200 000 км, особенно если это модернизированный экземпляры, которые начали устанавливать с 2014 года.

Владельцы машин с более ранними версиями АКП жаловались на проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами. Добавим, что этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрирован механизм охлаждения коробки.