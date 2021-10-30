Почему в машине воняет бензином

Запах бензина трудно спутать с каким-то другим. И когда вы чувствуете характерный "аромат" углеводородных соединений, впору бить тревогу и проверять определенные узлы и системы. "РГ" дает рекомендации, на что именно нужно смотреть, и как определить характер проблемы "на нюх", визуально и с использованием подручных средств.

Запах бензина в салоне - это не только раздражающий фактор, но и реальная угроза для здоровья водителя и пассажиров. Даже небольшое отравление запахом бензина может вылиться в головокружение, тошноту и потерю координации и, соответственно, сделать управление автомобилем невозможным. Поэтому при появлении первых признаков запаха бензина в салоне, следует как можно скорее начать выявление причин и исправления ситуации.

Помните, что если запах быстро становится менее резким, то скорее всего пары бензина попали в салон через открытое окно или двери. Тут достаточно проехать некоторое расстояние с опущенными стеклами. Однако ниже мы рассмотрели другие возможные причины проникновения запаха в салоне.

Смотрим, что с нейтрализатором

Наиболее часто бензиновое "амбре" в салоне может указывать на дефекты в работе в системе дожига отработанных газов.

Главный виновник здесь - каталитический нейтрализатор, в исправном состоянии эффективно очищающий отработанные газы от вредных веществ, и соответственно, сводя на нет вонь от выхлопа. А именно - очистке способствуют интегрированные в корпус узла керамические соты.

Нередки случаи, когда нейтрализатор повреждается (помимо удара его могут приговорить поломки в системе зажигания и даже банальный заезд в глубокую лужу). В последнем случае из-за резкой смены температуры керамика нейтрализатора может потрескаться. В результате соты спекаются или разрушаются и утрачивают пропускную способность.

Между тем, при неисправном каталитическом нейтрализаторе топливная смесь сжигается в нем не до конца, и он может начать пропускать бензиновые испарения, которые могут быть затянуты в салон системой вентиляции. Добавим, что заподозрить проблемы с нейтрализатором можно именно по специфическому, крайне неприятному "амбре".

Ищем течь

Заподозрить утечку топлива можно по характерному, очень резкому запаху. Самая частая причина, кстати, - неисправность заливной горловины бензобака. Герметичность может нарушиться, к примеру, из-за потрескавшийся или отслоившейся резиновой прокладки. Не менее распространенный сценарий - течь из корпуса топливного бака.

Чаще всего горючее начинает утекать в районе, где горловина приварена к корпусу бака. Однако возможны и другие варианты, и самый проблемный из них - когда течь образуется где-нибудь между баком и кузовной панелью. Поскольку емкость плотно прижата к стенке, а точнее к особой прокладке, из-за трения или внешних повреждений возникает микроскопическая трещина, из которой в малых дозах уходит топливо. При этом из-за плотного контакта между стенками источник утечки и соответственно запаха трудно установить. Приходится демонтировать бак.

Кроме того, бензин или солярка могут подтекать из элементов топливной системы (к примеру, треснувшего корпуса топливного фильтра) или из мест их соединений. Поэтому не просто тщательно изучаем подкапотное пространство, а поднимаем автомобиль и закрепляем его на стойках домкрата. Используя фонарик, осматриваем все топливопроводы от бака к двигателю. Ищем не только течь, но и пятна с большим скоплением пыли и грязи, а также чистые места, где топливо смыло всю грязь.

Поломка бензонасоса

Пахнуть в салоне может в том числе и из-за таких неисправностей бензонасоса, как износ прокладки, растрескивание резьбы крышки, дефектов мембраны и ненадежно закрепленных штуцеров топливопроводов. На основательно подержанных отечественных машинах с карбюратором бензонасос зачастую находится под капотом или за пределами бака, поэтому обнаружить проблему легко даже на глаз.

Нужно лишь внимательно осмотреть бензонасос и убедиться, что он сухой, и не просачивается ли топливо наружу изпод мембран. Для решения проблемы нередко бывает достаточным просто протянуть все болты. Между тем на более современных инжекторных автомобилях бензонасос в подавляющем числе случаев выполнен погружным - находится в "ванне" горючего, которое используется для охлаждения. На ряде авто деталь расположена под задним сидением или в других областях, до которых нелегок добраться.

Добавим, что на ряде моделей при заправке до полного бака (под крышку) бензин под давлением начинает протекать из-под прокладки бензонасоса. Поэтому от заправок до максимума следует отказаться. Помните также, что при серьезном повреждении бензонасоса чаще всего включается индикатор Check engine, причем это происходит даже раньше, чем появляется характерный бензиновый запах. Меры реагирования очевидны - нужно снять устройство, купить ремкомплект или новую деталь и заменить.

Другие причины

Не очень часто, но случается, что свеча закручена не до конца или ее резьба сорвана. В этом случае пары бензина при работе мотора выходят из-под посадочной плоскости свечи. Обычно в этом случае на холодную двигатель плохо заводится. Чтобы исключить такой сценарий, стоит выяснить значение момента затяжки, воспользовавшись динамометрическим ключом.

Топливо может подтекать также через топливные форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива под давлением во впускные каналы или напрямую в цилиндры. В норме специальные резиновые уплотнения форсунок предотвращают утечку топлива. Однако, если уплотнительные резиновые кольца изнашиваются, то пары бензина просачиваются в салон.

Виновником может быть также абсорбер - узел, предназначенный для удаления паров бензина из воздуха, выходящего наружу при вентилировании бензобака. Пары попадают в абсорбер, после чего выполняется его продувка, затем испарения удаляются в ресивер, где сжигаются. Чаще всего проблему провоцирует неисправный электромагнитный клапан продувки адсорбера. Также возможен выход из строя обоих клапанов, расположенных в магистрали между абсорбером и сепаратором.

В любом случае, запах бензина в салоне автомобиля - тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо как можно скорее отвезти автомобиль на сервис, чтобы там определили причину и устранили неисправность.