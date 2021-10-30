Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook

Штрафы на сумму 43 миллиона рублей назначены по решению 422 мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ Facebook удалить запрещенный контент. Это общая сумма всех штрафов, назначенных соцсети. Как сообщает ТАСС, такое решение опубликовано в электронном банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Известно, что судебным приставам поступили протоколы на 17 миллионов рублей, по которым начато исполнительное производство. Ранее оно было начато по штрафам на общую сумму 26 миллионов рублей.

Суд признал Facebook виновным в административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Речь идет об отказе удалить запрещенную российским законодательством информацию. Правда, Facebook просил суд предоставить ей отсрочку для выплаты 17 миллионов рублей, но получил отказ.

Напомним, с февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях. За эти призывы и накладываются штрафы.