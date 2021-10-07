Суд: Штраф в 26 млн рублей с Facebook взыщут судебные приставы

Представители американской соцсети Facebook не погасили наложенный российским судом штраф, поэтому средства с должника будут взысканы принудительно. Об этом в четверг сообщили в Таганском райсуде Москвы.

"Распоряжение об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook Inc. на общую сумму в 26 млн. рублей направлено судебным приставам", - сказали в суде.

Отмечается, что ранее постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы по восьми делам об административных штрафах в отношении Facebook Inc вступили в силу.

"Распоряжения об исполнении направлены в службу судебных приставов в связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений", - говорится в сообщении из суда.

Стоит отметить, что в конце сентября представители Facebook прислали в суд просьбу об отсрочке в выплате штрафов. В американской компании сослались на "технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения штрафов".

Ранее сообщалось, что иностранные IT-гиганты обжаловали миллионные штрафы, наложенные на них российским судом за отказ локализовать данные в России.