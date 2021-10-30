Путин назвал Кириллова патриархом телевидения

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким знаменитого диктора Игоря Кириллова.

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР умер на 90-м году жизни.

Владимир Путин назвал Кириллова "блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения", отметил, как он всегда "трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег".

Кириллов был талантливым, душевно щедрым и очень доброжелательным человеком, подчеркнул президент.