Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Легендарного телеведущего Игоря Кириллова, которого не стало 30 октября, похоронят на Новодевичьем кладбище. О месте похорон сообщила его вдова Татьяна. Дата прощания пока не определена.

Игорь Кириллов проработал на Первом канале более 60 лет. До последнего дня он был консультантом эфира Первого канала. А пришел он на Шаболовку впервые в далеком 1957-м году помощником режиссера.

Как вспоминал Кириллов, тогда никто не знал, что такое телевидение и не было такой профессии "телеведущий". Так что телевидение рождалось вместе с Кирилловым и благодаря ему стало искусством.