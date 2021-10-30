Мурашко и его заместители посетят регионы с наихудшей ситуацией по COVID

В субботу утром министр здравоохранения Михаил Мурашко выехал в рабочую поездку во Владимир. Это подтвердили "Российской газете" в пресс-службе Минздрава.
Министр, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали по поручению президента России Владимира Путина в девять регионов с наиболее критической ситуацией по коронавирусу.
Цель поездки - организовать методическую и практическую поддержку системам здравоохранения и медикам в регионах.
Руководители Минздрава и Росздравнадзора также посетят Ульяновск, Орел, Крым, Иваново, Нижний Новгород, Белгород, Удмуртию, Татарстан.
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