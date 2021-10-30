Мурашко рассказал, как дети болеют коронавирусом

Половина детей переносит коронавирус в бессимптомной форме, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Во время визита в детскую областную больницу в Владимирской области Мурашко сказал, что, по статистике, "50% детей болеют бессимптомно". По словам главного врача больницы, сейчас во Владимирской области коронавирусом болели около двух тысяч детей - 13% от общего числа случаев.

Мурашко поручил наладить вакцинацию беременных женщин, а также направить в регион бригаду для оказания медпомощи младенцам с ковидом на ИВЛ, передает ТАСС.

Также в ходе рабочей поездки министр рассказал, что Минздрав рекомендует использовать препарат "Спутник Лайт" только для ревакцинации и анонсировал выход обновленных методических рекомендаций по вакцинации. В России прививки поставили уже более 50 миллионов человек, идут исследования по вакцинации детей и подростков.