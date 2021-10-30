В Москве "Лэтуаль" и "Подружку" могут закрыть за нарушение нерабочих дней

В одном из крупнейших ТЦ Москвы проверяющие нашли магазины "Лэтуаль" и "Подружка", нарушившие режим нерабочих дней. Как сообщил ОАТИ Антон Романов, нарушения были найдены в мегамолле "Авиапарк". По этим фактам составлены административные протоколы, руководители магазинов вызваны для разбирательства.

Напомним, что режим нерабочих дней действует до 7 ноября включительно. На этот период закрыта сфера услуг и магазины, не продающие товары первой необходимости. Магазинам как юрлицам грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.