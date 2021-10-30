В Забайкалье ограничили работу кафе и ресторанов

В Забайкальском крае ввели новые ограничения в нерабочие дни. Так, с 30 октября по 7 ноября прекращается деятельность кафе и ресторанов.

"Они могут обслуживать клиентов на вынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23.00", - сообщает пресс-служба правительства региона.

На неделю приостановливается работа детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций, запрещена деятельность магазинов непродовольственных товаров.

- Мы оставляем открытыми аптеки. Открытыми для приема клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты, - сказал зампред правительства края Александр Бардалеев.

Для не вакцинированных людей старше 60 лет вводится режим самоизоляции.

При этом в крае действует система QR-кодов.