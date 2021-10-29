Постановление губернатора Забайкальского края от 29 октября 2021 года № 88 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края (далее - прилагаемые изменения).

2. Приостановить на территории Забайкальского края с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно действие подпункта 2 пункта 4 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года №86, от 15 июля 2020 года №87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года №155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85).

3. Пункт 4 прилагаемых изменений вступает в силу со 2 ноября 2021 года.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 29 октября 2021 года № 88





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года №161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от И июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85):

1) преамбулу после слов "от 22 октября 2021 года № 6865" дополнить словами ", от 26 октября 2021 года № 6893, от 27 октября 2021 года № 6919";

2) абзац второй подпункта "а" подпункта 31 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"в возрасте 60 лет и старше и имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, за исключением сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;";

3) комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:





Утвержден постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30

(в редакции постановления Губернатора Забайкальского края от 29 октября 2021 года № 88)





Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий), за исключением граждан, имеющих сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев (далее - граждане, имеющие документы (сведения)), граждан, следующих к месту (от места) реализации своих избирательных прав, соблюдать в период действия режима повышенной готовности режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (далее - по месту проживания (пребывания)), с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Гражданам, имеющим документы (сведения), беременным женщинам воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Гражданам, имеющим документы (сведения), беременным женщинам посещать предприятия сферы услуг, места приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости в первые три часа после их открытия.

2. Рекомендовать гражданам воздержаться:

1) от поездок по территории Забайкальского края, за его пределами и за пределами Российской Федерации. При планировании соответствующих поездок ознакомляться с действующими на территории пребывания требованиями, ограничениями и рекомендациями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) от посещения, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, расположенных на территории торговых центров, торговых комплексов, за исключением:

а) аптек и аптечных пунктов;

б) объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров;

в) объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах (улицы, площади, скверы, парки, здания (включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жилых домов), помещения, оптовые и розничные рынки, торговые объекты, дворы, детские площадки и другие) (далее - общественные места) и общественном транспорте.

Требование о социальном дистанцировании не является обязательным в случаях:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

необходимости сопровождения детей в возрасте до 14 лет, престарелых граждан и инвалидов;

проведения практических занятий по вождению по принципу "один мастер - один обучаемый" при подготовке водителей автотранспортных средств.

4. Хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками торговых центров, торговых комплексов, детских центров, семейно-развлекательных, спортивно-развлекательных комплексов, игровых залов, рынков и (или) осуществляющим деятельность по управлению ими:

1) организовать перерывы для уборки помещений и дезинфекции всех контактных поверхностей в детских игровых комнатах с интервалом не реже 4 часов, в том числе с возможностью совмещения одного (нескольких) перерывов с перерывами для отдыха и питания работников, с размещением соответствующей информации на стендах объектов. В течение указанных перерывов исключить обслуживание и доступ посетителей;

2) установить предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в детских игровых комнатах, - 1 человек на 4 квадратных метра свободной площади детской игровой комнаты, с размещением соответствующей информации на стендах в зданиях и помещениях, в которых размещены детские игровые комнаты.

5. Хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками торговых центров, торговых комплексов, детских центров, семейно-развлекательных, спортивно-развлекательных комплексов, игровых залов, рынков и (или) осуществляющим деятельность по управлению ими, с 9 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно:

1) произвести смену паролей на сетях Wi-Fi и перевести сети Wi-Fi в режим ограниченного доступа по паролю, исключающему его получение посетителями. Доступ к сетям Wi-Fi предоставить только для персонала, чьи должностные обязанности предусматривают непрерывный доступ к сети передачи данных с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (или без такового) с мобильных устройств;

2) не допускать нахождение граждан, не достигших возраста 14 лет, в помещениях торговых центров, торговых комплексов, рынков без сопровождения родителей или иных законных представителей.

6. Приостановить на территории Забайкальского края с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года:

1) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, за исключением:

а) деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, а также предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих;

б) обслуживания на вынос и доставки заказов без посещения гражданами помещений предприятий общественного питания и доставки заказов.

Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) предприятий общественного питания должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

2) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности в соответствии с перечнем, определенным в приложении № 2 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий.

7. Приостановить на территории Забайкальского края с 2 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно:

1) проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, на открытом воздухе, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме, осуществления пикетирования, проводимого одним участником, а также случая, установленного пунктом 11 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края";

2) деятельность в области отдыха и развлечений, прочую деятельность по организации отдыха и развлечений, деятельность зрелищно-развлекательную прочую, деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления:

а) в части функционирования танцплощадок, дискотек, кальянных (центров паровых коктейлей), компьютерных клубов;

б) в части проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания;

в) в части функционирования детских лагерей дневного пребывания.

8. Деловые мероприятия проводить исключительно в дистанционном режиме, за исключением мероприятий общей численностью не более 50 человек по вопросам жизнеобеспечения населения.

9. Учреждениям культуры и культурно-досуговым организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим культурно-досуговую и образовательную деятельность, организовать работу:

1) с гражданами в возрасте старше 65 лет с использованием дистанционных технологий до 7 ноября 2021 года включительно;

2) с гражданами в возрасте старше 60 лет с использованием дистанционных технологий с 8 ноября 2021 года на период действия режима повышенной готовности.

10. Приостановить на территории Забайкальского края с 9 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно проведение очных репетиций, групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, за исключением проведения их в дистанционном режиме.

11. Обязать граждан при их нахождении в общественных местах и общественном транспорте, а также при выполнении ими работы (осуществлении деятельности) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Абзац первый настоящего пункта не применяется в случаях нахождения граждан на улицах, площадях, скверах и парках при соблюдении социального дистанцирования.

12. При передвижении на территории Забайкальского края в общественном транспорте, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки (при возможности). Водителям указанных транспортных средств не начинать движение при наличии пассажира без средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток (при возможности).

13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края:

1) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

2) организовать перевод на дистанционную работу, либо предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, либо установление сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в приоритетном порядке для следующих работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

в возрасте 60 лет и старше и имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), проших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

при наличии возможности беременных женщин;

3) при наличии возможности организовать перевод на дистанционную работу, либо предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, либо установление сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в приоритетном порядке для следующих работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

а) не менее 30 % офисных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 2 настоящего пункта, работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и имеющих сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, с учетом особенностей, установленных подпунктом 31 пункта 9 настоящего постановления, а также Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". Под офисными работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) понимаются работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), осуществляющие трудовые обязанности непосредственно на стационарных рабочих местах, оборудованных персональными компьютерами и средствами связи, за исключением работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

б) иных категорий работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам);

4) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (насморк, кашель, слезотечение и др.), проводить мероприятия по проветриванию помещений, текущей дезинфекции с соблюдением ее кратности, использованию работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

5) обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования, видеоконференцсвязи;

6) предоставить два выходных дня с сохранением заработной платы для вакцинации работников (исполнителями по гражданско-правовым договорам). Максимально организовать вакцинацию по месту работы, в том числе в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

7) обеспечить перевод на дистанционную работу работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 60 лет и старше и имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

14. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах, связанных с перевозкой авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом), организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, включая дезинфекцию транспортных средств.

15. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом Забайкальского края, обеспечить проведение на постоянной основе не реже 1 раза в неделю влажной уборки мест общего пользования (подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых кабин) в многоквартирных жилых домах с применением моющих и дезинфицирующих средств.

16. Рекомендовать Управлению федеральной почтовой связи Забайкальского края обеспечить доставку и выдачу пенсий, пособий и других выплат гражданам в возрасте старше 65 лет по месту проживания (пребывания), исключив очное посещение ими отделений почтовой связи.

17. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в период действия режима повышенной готовности:

1) в период действия режима повышенной готовности не осуществлять личный прием граждан, предусмотренный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием рекомендаций об обращении граждан в письменной форме или форме электронного документа;

2) утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) обеспечить установление локальными правовыми актами регламентов безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с примерной формой согласно приложению № 3 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий; размещение в общедоступном месте на каждом объекте осуществления деятельности указанных регламентов и их соблюдение;

4) в течение трех рабочих дней со дня возобновления (продолжения) деятельности направлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю уведомление об осуществлении деятельности в соответствии с примерной формой согласно приложению № 4 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий. Направление указанного уведомления не исключает осуществление в установленном порядке федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запретить с 1 мая 2020 года на период действия режима повышенной готовности организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность без утвержденных в установленном порядке плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и регламента безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).





Приложение № 1 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемый в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезни системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

1) злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам COO-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)





Перечень приостановленных отдельных видов экономической деятельности

№ п/п / Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности / Код ОКВЭД2

1 Образование

1.1 Образование дошкольное, за исключением дежурных групп дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 85.11

1.2 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

2 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

2.1 Деятельность массажных салонов 86.90.3

2.2 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

3 Деятельность зоопарков, за исключением территорий зоопарков, расположенных на открытом воздухе 91.04.1

4. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

4.1 Деятельность в области спорта прочая в части функционирования детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров 93.19

4.2 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая в части функционирования детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров 93.29.9

5 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

5.1 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты (в том числе СПА-салоны, косметические салоны) за исключением салонов красоты 96.02.2

5.2 Деятельность физкультурно-оздоровительная (в том числе сауны, солярии) за исключением бань 96.04





Приложение № 3 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)





Примерная форма

Регламент безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)





Общие положения

1. Работодатель принимает локальные правовые акты, устанавливающие:

1) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

2) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых сохраняется заработная плата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Работодатель разрабатывает и размещает в соответствующих местах правила личной гигиены, входа и выхода из помещений регламент уборки.

3. Работодатель обеспечивает работников запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), дезинфицирующими средствами, в том числе салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

4. Работодатель обеспечивает:

1) ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

2) контроль температуры тела работников перед началом работы с регистрацией в соответствующем журнале и обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (37,1 градуса Цельсия и выше) и с признаками инфекционного заболевания;

3) контроль вызова отстраненным работником врача на дом для оказания первичной медицинской помощи;

4) допуск работника к работе после выздоровления только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении;

5) системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ;

6) при сменной работе максимальное разобщение работников разных смен;

7) соблюдение работниками социального дистанцирования (1,5 метра), в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в помещениях организации;

8) использование работниками при работе с посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) с учетом требований об их смене (не реже 1 раза в 3 часа для масок), исходя из продолжительности рабочей смены;

9) максимальное исключение, перевод в дистанционный режим проведения совещаний и иных деловых мероприятий;

10) максимальное ограничение направления работников в командировки;

11) при использовании одноразовой технологической одежды контроль за ее утилизацией надлежащим образом (повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено);

12) в случае необходимости контакта с посетителями оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции (экранирование);

13) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;

14) при наличии рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы в отдельных отраслях (профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников осуществление деятельности в соответствии с ними;

15) при работе вахтовым методом:

а) определение мест временного пребывания работников для наблюдения за состоянием их здоровья до направления к месту осуществления производственной деятельности;

б) одномоментную доставку работников до мест осуществления производственной деятельности;

в) уведомление в письменной форме Министерства здравоохранения Забайкальского края, Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края и Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю о планируемом ввозе иностранных специалистов за 2 недели, направление информации о дате прибытия на территорию Российской Федерации, количестве и местах изоляции иностранных граждан, прибывающих для осуществления трудовой деятельности на территорию Забайкальского края.





Санитарная обработка помещений

5. Санитарная обработка (профилактическая дезинфекция) включает в себя: проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и обеззараживание воздуха, дезинфекцию столовой и кухонной посуды (при использовании), мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками.

6. Проведение влажной уборки помещений:

1) влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводится перед началом работы, в ходе рабочей смены и по окончании рабочей смены. Сухая уборка помещений не рекомендуется;

2) обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Используются способ протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способ орошения путем распыления дезинфицирующего раствора;

3) особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятия спортом и т.п.);

4) для дезинфекции используются следующие средства:

а) гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору;

б) средства на основе дихлорантина - 0,05 % по активному хлору;

в) для поверхностей небольшой площади - этиловый спирт 70 %;

г) для гигиенической обработки рук - кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70 % по массе), спирта изопропилового (не менее 60 % по массе) или смеси спиртов (не менее 60 % по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

5) при отсутствии дезинфицирующих средств, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, используются хлорные и кислородные отбеливатели для белья. Для приготовления дезинфицирующего раствора необходимо следовать указаниям по приготовлению раствора для дезинфекции на этикетке отбеливателя либо использовать следующий способ: взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды или одну столовую ложку отбеливателя на стакан теплой воды, раствор тщательно перемешать. Работать необходимо в перчатках, не допускать попадания раствора в глаза;

6) продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть ветошью, смоченной чистой водой;

7) все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции способом орошения следует использовать средства индивидуальной защиты -респиратор, защитные очки или противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

7. Проветривание и обеззараживание воздуха:

1) рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

2) в помещениях, где могут одновременно находиться несколько работников (холлы, служебные залы, столовые и другие), необходимо принять меры по обеспечению помещений оборудованием для обеззараживания воздуха;

3) воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами;

4) воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.





Организация питания работников

8. При организации помещений для принятия пищи необходимо установить строгий график, исключающий пересечение разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 1,5 метра.

9. При наличии столовой для питания работников:

1) рекомендуется использование посуды однократного применения с последующим ее сбором в одноразовые, плотно закрываемые пластиковые пакеты, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

2) при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов Цельсия в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению;

3) при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии обработки посуды ручным способом с применением дезинфицирующих средств, отсутствии одноразовой столовой посуды и приборов работа столовой не осуществляется;

4) количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

10. При отсутствии столовой:

1) необходимо запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

2) при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.





Алгоритм действий в случае выявления работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)

11. При выявлении работника с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

12. В случае необходимости обеспечить проведение заключительной дезинфекции помещений.

13. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) работодателю необходимо сформировать сведения о контактах работника в связи с исполнением им трудовых функций за последние 14 дней с отдельным указанием близких контактных с заболевшим (работающие в одном кабинете (цехе), питающиеся вместе, находящихся в одном кабинете (цехе) более 30 минут) и отдаленных контактных с заболевшим (контакт менее 15 минут на расстоянии менее 1,5 метра или пребывание менее 30 минут в закрытом помещении).

14. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций.





Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

15. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

16. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования общественным транспортом.

17. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации (индивидуального предпринимателя), функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

Приложение № 4 к комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85):

1) преамбулу после слов "от 22 октября 2021 года № 6865" дополнить словами ", от 26 октября 2021 года № 6893, от 27 октября 2021 года № 6919";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 2:

в абзаце втором слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"деятельность на вышеуказанных объектах, включая подготовку членов сборных команд Забайкальского края и сборных команд Российской Федерации, осуществляется при условии их заполняемости с 9 июля 2021 года по 29 октября 2021 года - в количестве до 50 % от единой пропускной способности; с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года - в количестве до 30 % от единой пропускной способности"; с 8 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года - в количестве до 50 % от единой пропускной способности;";

б) в подпункте 3 слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

в) в подпункте 4 слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

г) в подпункте 8:

в абзаце первом слова "пункта 22 комплекса" заметить словом "комплексом";

предложение первое абзаца второго изложить в следующей редакции:

"Установить с 8 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, - не позднее 23 часа 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, в том числе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) предприятий общественного питания, должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;";

д) в подпункте 11 слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

е) в подпункте 12 слова "саун при условии их заполняемости в количестве до 50 % от единой пропускной способности - с 9 июля 2021 года по 1 ноября 2021 года включительно" заменить словами "саун и бань при условии их заполняемости в количестве до 50 % от единой пропускной способности - с 9 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно", с учетом особенностей, установленных постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) саун и бань должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда;";

ж) в подпункте 14 слова "по 1 ноября 2021 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года" заменить словами "по 1 декабря 2021 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года";

з) в подпункте 17:

в абзаце шестом слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

в абзаце седьмом слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

и) в подпункте 18:

слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) парикмахерских, соляриев, салонов красоты, химчисток должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.";

3) в абзаце первом пункта 13:

а) после слова "саун," дополнить словом "бань,";

б) слова ", учреждений социального обслуживания и здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность" исключить.

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78):

1) преамбулу после слов "от 30 сентября 2021 года № 6655" дополнить словами ", от 26 октября 2021 года № 6893, от 27 октября 2021 года № 6919";

2) в пункте 21 слова "1 ноября" заменить словами "1 декабря";

3) дополнить подпунктом 31 следующего содержание:

"31. Приостановить с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно деятельность:

а) объектов торговли непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала свыше 400 квадратных метров, за исключением таких объектов торговли, реализующих строительные материалы;

б) объектов торговли непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала менее 400 квадратных метров, при отсутствии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, в том числе находящихся в зданиях торговых центров, торговых комплексах, на рынках, в части обслуживания покупателей в торговом зале (за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки).".

4. Пункт 2 постановления Губернатора Забайкальского края от 8 июля 2021 года № 54 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 16 июля 2020 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85) признать утратившим силу







