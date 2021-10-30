Зюганов: КПРФ разбирается в ситуации с депутатом Рашкиным

КПРФ проверяют информацию о задержании подозреваемых в браконьерстве в Саратовской области, к которому может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

КПРФ, по его словам, пока не комментирует инцидент. "Надо разобраться, - пояснил он в комментарии РИА Новости. - У нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся - прокомментируем".

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержаны подозреваемые в браконьерстве, в багажнике автомобиля которых обнаружена туша лося. В числе охотников может быть депутат Рашкин, о чем сообщали агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.