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30.10.2021 17:51
Рубрика: Власть

Зюганов: КПРФ разбирается в ситуации с депутатом Рашкиным

Текст: Татьяна Замахина

КПРФ проверяют информацию о задержании подозреваемых в браконьерстве в Саратовской области, к которому может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Об этом сообщил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Оружие и охотничий билет на имя Рашкина нашли на месте разделки туши лося

КПРФ, по его словам, пока не комментирует инцидент. "Надо разобраться, - пояснил он в комментарии РИА Новости. - У нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся - прокомментируем".

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержаны подозреваемые в браконьерстве, в багажнике автомобиля которых обнаружена туша лося. В числе охотников может быть депутат Рашкин, о чем сообщали агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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