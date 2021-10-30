В томском респираторном госпитале МСЧ 2 скончалась 84-летняя пациента, за которой на протяжении трех дней ухаживал переодетый во врача внук.

По словам медиков, ее состояние резко ухудшилось сегодня утром. Пациентку перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

- Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, - рассказал заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ2 Евгений Тарасенко. - Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась.

Департамент здравоохранения Томской области сообщает, что причиной смерти пациентки стали - коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Медики принесли извинения родственникам покойной.

Напомним, ранее житель Томска рассказал, что его бабушка оказалась в респираторном госпитале в невыносимых условиях. Тогда от решился на отчаянный шаг. Купил защитный медицинский костюм и под видом врача проник в больницу и начал сам ухаживать за беспомощной родственницей.

Когда его разоблачили, томич полетел в Москву и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Местные власти назвали ситуацию в госпитале недопустимой. В МСЧ 2 начались проверки Росздравнадзора, прокуратуры и следственного комитета.