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30.10.2021 18:58
Рубрика: Общество

Скончалась бабушка, за которой в больнице тайком ухаживал внук

Текст: Наталья Граф (Томск)

В томском респираторном госпитале МСЧ 2 скончалась 84-летняя пациента, за которой на протяжении трех дней ухаживал переодетый во врача внук.

Фото: Георгий Субботин/РГ
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По словам медиков, ее состояние резко ухудшилось сегодня утром. Пациентку перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

- Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, - рассказал заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ2 Евгений Тарасенко. - Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась.

Департамент здравоохранения Томской области сообщает, что причиной смерти пациентки стали - коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Медики принесли извинения родственникам покойной.

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Напомним, ранее житель Томска рассказал, что его бабушка оказалась в респираторном госпитале в невыносимых условиях. Тогда от решился на отчаянный шаг. Купил защитный медицинский костюм и под видом врача проник в больницу и начал сам ухаживать за беспомощной родственницей.

Когда его разоблачили, томич полетел в Москву и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Местные власти назвали ситуацию в госпитале недопустимой. В МСЧ 2 начались проверки Росздравнадзора, прокуратуры и следственного комитета.

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