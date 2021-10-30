В Ингушетии после гибели матери и ребенка в ДТП завели уголовное дело

В Ингушетии возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибло два человека, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Минувшей ночью в Назрани столкнулись автомобили "Камаз" и "ВАЗ-211540". Скончались 36-летняя пассажирка и ее новорожденный ребенок.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и дать оценку выполнения требований к перевозке несовершеннолетних.

В момент ДТП в легковой машине находилось 11 членов одной семьи, из которых девять несовершеннолетние. Выжившие восемь детей не пострадали. После медицинского осмотра их отпустили домой.

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял ситуацию с аварией на контроль.