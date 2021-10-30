В Ростовской области на семь дней приостановлена работа заведений общепита. Рестораны, бары, кафе, заведения фаст-фуда и столовые с 1 по 7 ноября закрыты для посетителей.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Предприятиям общепита разрешена только работа на вынос и доставка заказов. Расположенные на территории гостиниц рестораны и бары также могут продолжить деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы на вынос. Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания в аэропорту "Платов".

Отметим, что по данным департамента потребительского рынка Ростовской области, в регионе зарегистрировано 6472 заведения общепита. В 2020 году из-за введения коронавирусных ограничений выручка общепита сократилась на 40 процентов, закрылось - 108 баров и кафе.

За последние сутки число инфицированных коронавирусом на Дону увеличилось на 625 человек. На лечении находится около 24 тысяч жителей региона, в том числе в стационарах находится 4966 пациентов. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончалось 7713 человек.