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30 октября 2021 г.

Постановление правительства Ростовской области от 30 октября 2021 года № 897 "О некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области в период с 1 по 7 ноября 2021 г."

Дата подписания 30 октября 2021 г.
Опубликован 30 октября 2021 г.
Вступает в силу 1 ноября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 27.10.2021 № 1-29487, от 29.10.2021 № 1-29836 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Приостановить на территории Ростовской области в период с 1 по 7 ноября 2021 г. включительно работу предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа);

предприятий общественного питания, расположенных в гостиницах и иных средствах размещения, - при условии доставки заказов в номера указанных средств размещения и (или) обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа);

предприятий общественного питания, расположенных на территории одной организации, - при условии обслуживания только работников такой организации и (или) обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий (в том числе доставка заказов, дистанционный способ заказа).

Положения настоящего пункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

2. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А.Гуськов



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