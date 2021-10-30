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30.10.2021 00:19
Рубрика: Общество

В Сочи после введения QR-кодов в два раза вырос темп вакцинации

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи сейчас вакциной от COVID-19 прививаются более 1000 человек в сутки. Как рассказали в мэрии, еще совсем недавно эта цифра не превышала 500 человек.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Двойное увеличение темпов вакцинации в администрации города напрямую связывают с введением по решению губернатора региона QR-кодов для доступа в различные учреждения Краснодарского края. Сообщается, что за последнюю неделю были привиты почти восемь тысяч человек. А всего на курорте уже вакцинированы 196 тысяч 255 человек.

В настоящее время в Сочи (ожидается. что во время длинных выходных курорт посетят более 100 тысяч туристов) работают 29 пунктов вакцинации. В мэрии заявили: в случае необходимости их количество может быть увеличено. В наличии присутствуют все виды вакцины.

- По данным правоохранителей, на территории Кубани зафиксированы факты использования поддельных сертификатов с QR-кодами. Эти случаи будут жестко пресекаться, тем, кто распространяет и использует поддельные документы для доступа в учреждения культуры, общественного питания и другие предприятия, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности, - отметил заместитель главы города Сочи Константин Чеботарь.

По его словам, в ежедневном режиме в Сочи проводятся встречи с коллективами организаций всех форм собственности, общественностью с разъяснениями о необходимости и преимуществах вакцинопрофилактики против COVID-19. В них принимают участие медработники лечебно-профилактических учреждений курорта, которые работают в "красных зонах" ковидных отделений своих клиник.

По данным оперативного штаба региона, с первого мая нынешнего года на курортах Черноморского побережье Кубани зарегистрировано 8266 случаев заболевания. Среди заболевших 73 работника санаторно-курортных организаций и 65 организованных отдыхающих. Причем заболеваемость непрерывно растет.

За минувшие сутки на территории Краснодарского края коронавирус подтвердился у 267 человек, в том числе у 42 детей от пяти месяцев. Больше всего заболевших в Краснодаре - 63 человека. В Сочи и Туапсе зафиксировано по 16 случаев, в Анапе и Новороссийске - по 13, в Горячем Ключе и Темрюкском районах - по пять, а в Геленджике - четыре.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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