В Крыму установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19. За последние сутки в республике такой диагноз подтвержден у 701 человек, протестировано 12 618 человек. За это же время из больниц региона выписаны 823 пациента. Эти данные сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Накануне в Крыму за 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 693 человек. Рост заболеваемости на полуострове начался 2 октября. На эту дату было зафиксирован 421 случай за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 96 тысяч заболевших, вылечились 82 787 человек. 2978 пациентов умерли, в том числе 16 за последние сутки.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе введены новые ограничительные меры. С понедельника 25 октября практически вся сфера услуг, общественного питания начали принимать посетителей по QR-кодам, либо другим медицинским документам, разрешающим посещение. Работа кафе и ресторанов запрещена в ночное время. Гостиницы и пансионаты также принимают постояльцев только с QR-кодам. В Севастополе на въезде в город установлены блок-посты для проверки всех въезжающих. Проводятся рейды на предмет соблюдения ограничительных мер.