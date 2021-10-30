В России могут появиться туристические сертификаты для детей

Введение "туристических сертификатов" для детей предполагается проектом госпрограммы "Развитие туризма", разработанным Минстроем.

Предполагается проработать меры по стимулированию внутреннего детского туризма в форме "туристического сертификата". Он будет давать льготы детям на образовательные туры с посещением различных объектов. Это повысит доступность туризма для детей и будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения, отмечается в проекте программы.

Для развития детского туризма предполагается снять излишние законодательные и нормативные ограничения. Будут проведены научно-исследовательские работы по детскому туризму - в частности, по определению предельно допустимых физических нагрузок на детей в походах в зависимости от их пола, возраста, подготовленности, вида туризма и характера местности.

Кроме того, должна развиваться система подготовки кадров - в частности, аниматоров для отелей и детских центров, специалистов по работе с детьми в музеях и парках.

К 2030 году число детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, должно увеличиться до 8 млн человек в год, говорится в госпрограмме.