В России придумали способ борьбы с поддельными QR-кодами

Разработчики из Новосибирска создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что обычные QR-коды можно распечатать на принтере или сделать электронные копии с помощью специальных программ. Некопируемый QR-код состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Для того, чтобы распечатать каждый QR-код, необходим специальный принтер.

Разработчики рассчитывают, что технология поможет в борьбе с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест.

Большинство регионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 внедрили или планируют ввести систему QR-кодов для входа в учреждения культуры, соцобслуживания, туристические объекты и торговые центры. Поскольку ограничительные меры и списки объектов в разных регионах могут различаться, сориентироваться проще с помощью карты ограничений, размещенной на портале стопкоронавирус.рф.