QR-коды на посещение общественных мест ввели уже 47 регионов

"Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф", - пояснил первый заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более частые изменения данных по ограничениям.

"Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения - тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды. Важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус"", - отметил заместитель генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Михаил Шумаков.

На ресурсе стопкоронавирус.рф также отражается картина вакцинации: по состоянию на 22 октября первую прививку сделали 53 511 786 рчеловек, вакцинация полного цикла зафиксирована у 49 161 150 человек. Уровень коллективного иммунитета в России, таким образом, составляет 45,7%.