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30.10.2021 23:32
Рубрика: В мире

В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили две ракеты Израиля

Текст: Юрий Гаврилов
Российские военные сообщили, что 30 октября в Сирии местные подразделения ПВО сбили несколько ракет, выпущенных истребителями Израиля по позициям сил противовоздушной обороны правительственной армии близ Дамаска.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр- адмирал Вадим Кулить рассказал, что в субботу с 12.25 до 12.28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО, расположенным в 20 километрах западнее и в 12 километрах северо-западнее сирийской столицы.

"Дежурными силами сирийских ПВО с применением зенитного ракетного комплекса "БУК М2Э" уничтожено две ракеты. В результате удара причинен незначительный ущерб инфраструктуре. Двое военнослужащих получили ранения", - сообщил контр-адмирал.

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Надо иметь в виду, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась фактически разрушенной. Ситуация стала улучшаться лишь в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения под контроль армии Асада многих провинций страны. В феврале 2018 года при попытке израильского налета на авиабазу T4 сирийским ПВО удалось сбить зенитной ракетой истребитель F-16. Это стало первой с 1983 года официально признанной властями Тель-Авива потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле 2018 года сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами военных США, Франции и Великобритании. Из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.

Сейчас система ПВО Сирии представляет собой набор устаревших и современных зенитных ракетных комплексов. Это, с одной стороны, достаточно новые российские "Панцирь-С" и "Бук-М2Э". С другой - закупленные еще у СССР ЗРК С-75, С-125 (включая модернизированные "Печора-2М"), "Квадрат" и С-200. По информации из открытых источников, основные силы и средства ПВО Сирии сконцентрированы в районе Дамаска, а также на побережье Средиземноморья и в районе города Хомс.

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