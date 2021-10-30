Врач объяснил, чем опасны перепады погоды

Изменения погоды грозят ослаблением иммунитета, рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как отметил доктор "температурные горки" ведут к ослаблению защиты организма, поэтому в осенний период важно следить за своим здоровьем, особенно при наличии хронических заболеваний.

"Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", - сказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Специалист посоветовал вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа, так как стартует сезон циркуляции вируса. Также он призвал не увлекаться пассивным отдыхом в период нерабочих дней - недостаток физической активности ведет к апатии и вялости. Тяжельников рекомендовал не отказываться от активностей, но избегать людных мест.

Нерабочими днями из-за пандемии коронавируса объявлены 30 октября - 7 ноября. Регионы могут продлить этот период, ориентируясь на эпидситуацию.